В Украине могут вырасти цены на горючее: когда и насколько — решение правительства

В пятницу, 22 марта, Кабинет министров предложил постепенное повышение акциза на горючее, которое начнется с июля 2024 года и продлится до 2028 года.

Об этом сообщили на сайте Минфина.

"Пересмотр акцизов обусловлен необходимостью приближения национального законодательства к законодательству Европейского Союза, что актуально в связи с получением Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС", — говорится в сообщении.

Согласно принятому решению, к 2028 году акциз на бензины будет составлять 359 евро за 1000 литров, на дизтопливо – 330 евро за 1000 литров, сжиженный газ – 70 евро за 1000 литров.

Как будут расти акцизы на горючее / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

"Внедрение положений законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет во втором полугодии 2024 года от операций по реализации горючего на 1,6 млрд грн в среднем за месяц", — пояснили в правительстве.

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Приблизительно 1,3 млрд грн из этой суммы составят поступления от акцизного налога, а еще 292 млн грн — от налога на добавленную стоимость.

"Это важно для поддержки безопасности страны, ведь все собственные поступления устремляются на сектор безопасности и обороны", — подчеркнули в Министерстве финансов.

Предложенный правительством законопроект должны еще принять депутаты в Верховной Раде.

Напомним, Министерство обороны обяжет поставщиков маркировать горючее для Вооруженных сил Украины специальными цветами – чтобы бороться с его нелегальной продажей.

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