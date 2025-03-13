В Украине может остановиться строительство зеленых электростанций из-за земельных вопросов — инвесторы

В Украине возникла угроза остановки реализации новых проектов зеленой энергетики из-за проблемы невозможности изменения целевого назначения земельных участков, где такие проекты планировались строиться.

Об этом говорится в заявлении крупнейших ассоциаций возобновляемой энергетики, которые обратились в правительство и парламент с просьбой решить данную проблему.

"Изменить целевое назначение земельных участков по состоянию на сегодняшний день невозможно что, в свою очередь, ставит под угрозу развитие новых ВИЭ-проектов", — заявляют инвесторы.

Ассоциации объяснили, что проголосованный в первом чтении законопроект №12283 в парламенте следует доработать, чтобы решить проблему для новых проектов зеленой энергетики.

"Ко второму чтению Законопроект вынесен с нормами, разрешающими изменение целевого назначения земельных участков на основании детальных планов территории (ДПТ). Но только при условии, если эти планы разработаны на основе схем планирования территорий района или области", — добавляют инвесторы.

В то же время отрасль призывает внести изменения в некоторые положения законопроекта, чтобы разрешить разработку ДПТ с учетом схем планирования (если они есть), а не обязательно на их основе.

Инвесторы отмечают, что доработка законопроекта разблокирует возможность изменения целевого назначения земельных участков и запуск новых проектов ВИЭ. А это, в свою очередь, позволит построить 4-6 ГВт новых зеленых мощностей в ближайшие 3 года.

Напомним, Ассоциация солнечной энергетики Украины сообщала, что в Украине с середины 2024 ускорилось строительство солнечных электростанций благодаря тому, что государство отменило для инвесторов пошлину и уплату НДС на импорт оборудования.