В Украине действует мораторий на рост стоимости газа, тепла и электроэнергии для населения. Эксперты утверждают, что необходимо постепенно отказываться от низких цен по примеру ЕС.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Новости.LIVE.

По его мнению, необходимо постепенно повышать тарифы в соответствии с договоренностями с Международным валютным фондом и переговорными группами ЕС.

«Давно нужно было снять мораторий. Это создает огромные долги, недофинансирование, сами же граждане страдают из-за того, что меньше газа добывается. Плюс приходится больше импортировать, а значит — тратить валютную выручку. А это провоцирует меньшие пенсии и социальные программы», — отметил Омельченко.

Коммуналка в Украине — последние новости

В Украине изменили правила перерасчета платежек за тепло и горячую воду во время чрезвычайных ситуаций, в частности, после российских ударов по инфраструктуре.

Также с 1 мая в Украине прекратили действовать определенные тарифные льготы, в частности, для пользователей электроотопления. Хотя базовый тариф на свет, вероятно, останется на уровне 4,32 грн/кВт-ч, льготная цена 2,64 грн на первые 2000 кВт-ч с завершением отопительного сезона больше не действует.

Тем временем в газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» изменились правила расчета за природный газ. Теперь клиентам для оплаты за потребленное голубое топливо можно использовать приложение КУБ.

