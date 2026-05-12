ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
811
Время на прочтение
2 мин

В Украине может подорожать свет — кто заплатит больше

Изменить тарифы предлагается только промышленным потребителям.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Свет может подорожать

Свет может подорожать / © pixabay.com

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» инициировала повышение тарифов на передачу электроэнергии и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление энергосистемой в 2026 году.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Как отмечается, компания обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с предложением о внесении изменений в тарифы компании.

Основанием для пересмотра цен назвали:

  • повышение курса иностранных валют по отношению к гривне, что создаст дополнительную финансовую нагрузку на компанию, в частности, в вопросе выполнения спецобязанностей перед «зеленой» генерацией, стоимость которой зафиксирована в евро

  • пересмотр прогнозного баланса Объединенной энергетической системы до конца года По новым расчетам прогнозный объем отпуска электричества сократится на 9,5%, а прогнозируемый объем передачи — на 5,5%, что повлияет на объем тарифных поступлений, за счет которых должны покрываться другие расходы как оператора системы передачи

  • либерализация НКРЭКУ прайс-кепов 1 мая текущего года, что увеличит средневзвешенную стоимость электроэнергии как базу для расчетов с другими участниками рынка

Также в компании уточнили, что новые тарифы не коснутся бытовых потребителей, поэтому стоимость электроэнергии для населения останется без изменений.

Как хотят изменить тарифы на свет

В Украине должны пересмотреть ценовые ограничения:

  • на рынке «на сутки вперед»

  • внутрисуточном рынке

  • балансирующем рынке

Важно: льготный тариф на свет действует для потребителей с электроотоплением. За объем потребления до 2 000 кВт в месяц действует цена — 2,64 грн за кВт-ч, а за потребление сверх установленного предела — 4,32 грн за кВт-ч.

Ранее сообщалось, что после окончания военного положения в Украине повышение тарифов на электроэнергию будет поэтапным. Повышение тарифов для бизнеса в 2026 году, вероятно, будет происходить в два этапа. Аналогичный подход будет применяться и для населения после окончания войны.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
811
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie