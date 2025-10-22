Гречка / © pixabay.com

В Украине прогнозируют постепенное подорожание гречки. Если цена на крупу останется без изменений, часть фермеров может сократить посевы или полностью отказаться от ее выращивания. Это, в свою очередь, может привести к дефициту продукта и новому скачку цен.

Об этом сообщила руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин в комментарии УНИАН.

По ее словам, сейчас средняя цена гречки составляет около 40 гривен за килограмм, однако в ближайшие недели она может вырасти еще на 7-10%.

«Однако такой рост будет иметь и положительный эффект, потому что аграрии, получая справедливую цену, в следующем году сохранят или увеличат посевные площади под культурой», — отметила Литвин.

Она пояснила, что стабильная цена поможет удержать объемы производства и избежать резких ценовых колебаний. Если же посевные площади сократятся, предложение уменьшится, и рынок получит новый ценовой удар. Подобное уже случалось ранее, когда из-за снижения урожайности гречка исчезала с полок и дорожала.

Несмотря на нынешнее уменьшение урожайности, дефицита крупы не прогнозируют. По предварительным оценкам, в 2025 году будет собрано около 96 тысяч тонн гречки — это примерно 85% прошлогоднего урожая. По словам Литвин, этого объема хватит, чтобы полностью покрыть внутренние потребности Украины.

