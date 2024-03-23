В Украине может вырасти стоимость коммуналки: подробности Меморандума с МВФ

Меморандум с МВФ допускает постепенное повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине.

Украинские власти допускают постепенное повышение стоимости коммунальных услуг для населения во время войны и после ее окончания.

Об этом говорится в письме к руководству МВФ.

"Обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств потребуют постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для возмещения затрат при одновременном выделении адекватных и целенаправленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств", — говорится в документе.

Как отмечается в меморандуме, в Украине повысили цены на электроэнергию для населения с 1 июня, чтобы помочь восстановить стабильность энергосистемы перед отопительным сезоном 2023/24 года.

"В краткосрочной перспективе список вариантов включает в себя повышение тарифов, обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой поддержки бюджета в зависимости от наличия бюджетных ресурсов", — говорится в Меморандуме.

После окончания войны программа реформ в энергетическом секторе, среди прочего, потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовом и розничном рынках газа, отмечается в документе.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

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