В Украине может вырасти в цене рождественская продуктовая корзина из-за блокады границы – Минагрополитики

Если забастовка польских перевозчиков не завершится, то рождественская продуктовая корзина однозначно подорожает.

Если забастовка польских перевозчиков на границе Польши и Украины не завершится до 10 декабря, рождественская продуктовая корзина однозначно подорожает.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Если партнеры все-таки выполнят обещания, потому что в последние дни продолжается активная дискуссия, например до 10 декабря, в дальнейшем ситуация урегулируется, тогда она будет меньше", — пояснил он.

По словам Высоцкого, если забастовка продлится весь декабрь, то рождественская продуктовая корзина "будет несколько дороже".

"Овощи борщового набора, к счастью, фактически полностью обеспечивают внутреннее производство. Никаких ценовых колебаний на них нет", — подчеркнул он.

Тарас Высоцкий также обратил внимание на то, что ряд продуктов сегодня дешевле, чем в этот же период прошлого года, в частности лук и морковь – на 60%, яйца – на 16%, масло – на 18%, гречка – на 60%. Соответственно, по базовым продуктам, которые обеспечивает отечественное производство, в текущем сезоне нет продуктовой инфляции.

Относительно импортных товаров чиновник отметил, что дефицита физического не предусматривается.

"Но если машина едет плюс неделю или плюс тысячу километров или две, логично, что логистика дорожает", – пояснил он.

Напомним, Польша требует отменить "транспортный безвиз" для украинских перевозчиков для отмены блокады границы.

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