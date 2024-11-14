В Украине на 25% вырастет тариф на передачу электроэнергии: кто будет платить больше

Бизнесу придется платить по 665,26 грн за МВт/час.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8% – до 665,26 грн/МВт·ч.

Об этом стало известно по результатам заседания комиссии.

Новый тариф не касается домохозяйств и обычных украинцев, однако бизнесу придется платить по 665,26 грн за МВт/час.

Кроме того, на заседании НКРЭКУ приняли:

Отдельный тариф на передачу электроэнергии для зеленой металлургии предлагается установить на уровне 352,73 грн/МВт·час.

Тариф на диспетчерское управление предлагается на уровне 95,07 грн/мВтч.

Среди официальных причин повышения тарифа – уменьшение объемов производства и передачи электроэнергии.

Увеличение компенсаций на технологические расходы, зарплат в "Укрэнерго", кредитных выплат и расходов на спецобязанности для расчетов с ВИЭ-генерацией. Учтены также инфляция и рост курса валют.

Объем передачи электроэнергии в 2025 году прогнозируется на уровне 98 651 000 МВт·ч, согласно расчетам "Укрэнерго".

Расходы на выполнение специальных обязанностей на 2025 год прогнозируются на уровне 30 млрд. грн.

Прогнозируемые затраты на уменьшение нагрузки производителей зеленой электроэнергии – 632 млн. грн.

Ранее сообщалось, что весной 2025 года тариф на электроэнергию для украинцев может вырасти до 4,7 грн за киловатт-час.

В Украине с 1 октября выросла цена на электричество для одной категории потребителей. Больше об этом читайте в новости.

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