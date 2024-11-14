В Украине на 25% вырастет тариф на передачу электроэнергии: кто будет платить больше

Бизнесу придется платить по 665,26 грн за МВт/час.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8% – до 665,26 грн/МВт·ч.
Об этом стало известно по результатам заседания комиссии.
Новый тариф не касается домохозяйств и обычных украинцев, однако бизнесу придется платить по 665,26 грн за МВт/час.
Кроме того, на заседании НКРЭКУ приняли:
- Отдельный тариф на передачу электроэнергии для зеленой металлургии предлагается установить на уровне 352,73 грн/МВт·час.
- Тариф на диспетчерское управление предлагается на уровне 95,07 грн/мВтч.
- Среди официальных причин повышения тарифа – уменьшение объемов производства и передачи электроэнергии.
- Увеличение компенсаций на технологические расходы, зарплат в "Укрэнерго", кредитных выплат и расходов на спецобязанности для расчетов с ВИЭ-генерацией. Учтены также инфляция и рост курса валют.
- Объем передачи электроэнергии в 2025 году прогнозируется на уровне 98 651 000 МВт·ч, согласно расчетам "Укрэнерго".
- Расходы на выполнение специальных обязанностей на 2025 год прогнозируются на уровне 30 млрд. грн.
- Прогнозируемые затраты на уменьшение нагрузки производителей зеленой электроэнергии – 632 млн. грн.
Ранее сообщалось, что весной 2025 года тариф на электроэнергию для украинцев может вырасти до 4,7 грн за киловатт-час.
В Украине с 1 октября выросла цена на электричество для одной категории потребителей. Больше об этом читайте в новости.
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