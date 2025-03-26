В Украине на АЗС подешевел бензин: что будет с ценами на топливо

Весной стоимость бензина на украинских АЗС снизилась. По состоянию на 25 марта цена литра бензина А-95 в среднем составляет 55,7 грн., дизеля – 54,3 грн, автогаза – 36,35 грн.

Почему цены на топливо падают и чего ждать дальше, рассказал эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в комментарии " Фокусу ".

По его словам, цены на топливо начали снижаться вслед за нефтью. Ее стоимость с начала 2025-го подскочила с 75 долларов до 82 долларов за баррель, а затем упала до 70 долларов за баррель. Эксперт объясняет, что система нефтеобразования на нефтепродукты имеет несколько факторов. Да, если в начале года, когда выросли акцизы, произошло повышение цен, то со снижением цен на нефть ситуация стабилизировалась.

"Если эти 70 долларов (за баррель нефти — Ред.) удержатся и в дальнейшем, в течение пару недель увидим еще минус 1-1,5 грн. за литр. Интересно, что несмотря на увеличение акциза за последние полгода на 3-4 грн. за литр, цены на бензин и дизель почти не изменились", — сказал он. в течение нескольких недель. Однако, в целом ситуация будет зависеть от мировых цен на нефть, а также колебаний курса гривны.

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, каким будет курс доллара на этой неделе. Так, по его словам, стоимость одного доллара не выйдет за пределы 42 гривен.

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