В Украине наблюдается дефицит популярного продукта: как сильно взлетят цены

В текущем году ценовая ситуация на рынке картофеля в Украине кардинально отличается от показателей аналогичного периода 2025 года. Овощ стоит в разы дешевле, однако эксперты предостерегают: в ближайшее время тенденция может смениться противоположной.

Пока отечественные фермеры реализуют прошлогодний урожай по довольно низким ценам — в диапазоне от 5 до 11 гривен за килограмм. Для сравнения, в 2025 году покупателям приходилось тратить на картофель от 13 до 23 гривен.

Главным фактором столь ощутимого снижения цен стали значительные объемы производства. Кроме того, на стоимость повлиял мелкий размер клубней, сформировавшийся из-за засушливого лета.

Вместе с тем, на украинских прилавках уже начал появляться ранний импортный картофель. Ее стоимость шокирует покупателей — овощ продают примерно по 90 гривен за килограмм. Из-за столь высокой цены спрос на импортную продукцию остается минимальным.

Однако, как объясняют специалисты, текущая ценовая стабильность временная. Эксперт плодоовощного рынка ИА «АПК-Информ» Ксения Гусева предупреждает о неизбежных изменениях.

«Нынешние запасы стремительно истощаются и уже в ближайшую неделю ожидается рост цен из-за дефицита предложения», — отмечает эксперт.

Поэтому украинцам следует быть готовыми к тому, что период дешевого картофеля подходит к концу, и вскоре ценники на рынках и в супермаркетах поползут вверх.

