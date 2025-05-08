В Украине наблюдается стратегический дефицит металлолома, а его экспорт стремительно растет - эксперт

Металлолом

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С начала 2000-х годов на украинском рынке наблюдается стратегический дефицит металлолома. Более того, после широкомасштабного вторжения российских войск, временной оккупации южных и восточных регионов, а также в результате разрушения промышленных предприятий этот дефицит металлолома начал стремительно расти. В то же время, экспорт этого стратегического сырья начал расти достаточно быстрыми темпами.

Об этом рассказал ведущий эксперт Центра развития рыночной экономики (CMD-Ukraine) Игорь Гужва.

"В 2024 году Украина значительно увеличила объемы вывоза металлолома за рубеж. В абсолютных цифрах он достиг отметки 293 тыс. т, что почти на 61% больше, чем в 2023 году. Если бы этот лом был переработан внутри страны, то она получила бы 1,5 млн т металлопродукции, которую можно было бы экспортировать, заработав дополнительно 2 млрд грн.", - сказал собеседник.

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Однако, по словам Игоря Гужвы, украинский бюджет, к сожалению, не получил даже пошлины от экспорта этого объема металлолома. "Весь металлолом был поставлен в страны Евросоюза, откуда его реэкспортировали в Турцию и Индию, которые не гнушаются дешевыми энергоносителями из страны-агрессора", - отметил эксперт.

Тенденция к увеличению экспорта продолжается и в 2025 году: так, по результатам первого квартала экспорт лома вырос уже на 32%. В то же время, в Украине наблюдается стратегический дефицит металлолома, который является ключевым сырьем для выплавки стали и декарбонизации металлургии, говорит Гужва.

"Мир ограничивает экспорт этого сырья. Европейская ассоциация Eurofer также обеспокоена тем, что украинский лом попадает не на европейские металлургические заводы, а к конкурентам в Турции и Индии. Они рассматривают возможность введения определенной формы сборов, чтобы остановить реэкспорт украинского металлолома. Однако Украине следует опираться на собственные решения по стратегическому сырью, чтобы оставлять его в стране для дальнейшей переработки", - резюмировал эксперт.

Как известно, в Украине действует пошлина в 180 евро на экспорт металлолома в страны, не входящие в ЕС. Зато ставка пошлины на экспорт в ЕС - нулевая. Поэтому ряд недобросовестных экспортеров путем махинаций вывозят лом сначала в ЕС, чтобы избежать таможенных платежей, а затем - в третьи страны, в частности Турцию. Из-за такого реэкспорта, по оценкам нардепа Дмитрия Кисилевского, Украина потеряла уже более 2 млрд бюджетных поступлений.

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Согласно исследованию GMK Center, в долгосрочной перспективе металлолом постепенно будет терять статус экспортного товара из-за глобальных торговых барьеров. Лом все больше рассматривается как стратегический ресурс для "зеленой" металлургии и декарбонизации, поэтому страны стремятся сохранить сырье для собственных нужд. Его невозможно оперативно произвести в необходимом количестве, поэтому доступная цена на внутреннем рынке становится ключевым условием конкурентоспособности национальных производителей стали.

Сейчас ограничения на экспорт металлолома уже ввели 48 стран, и более трети из них - полностью запретили его поставки за рубеж. Эта тенденция будет только усиливаться, ведь спрос на лом в мире растет: в ЕС - из-за декарбонизации и механизма CBAM, в других странах - из-за перехода к более экологичным технологиям производства. В целом 77% мирового объема стали производится в странах, которые уже ввели или планируют ввести ограничения на экспорт металлолома.

При таких условиях целесообразнее экспортировать готовую сталь, произведенную из металлолома, а не сам лом - ведь металлургические предприятия являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.