В Украине начал дешеветь популярный фрукт: какая причина

Украинские производители яблокв очередной раз оказались в ситуации, когда приходится снижать отпускные цены из-за слабого спроса на продукцию и увеличения предложения осенних сортов.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По их данным, на текущей неделе качественные яблоки реализуются в пределах 30-40 грн/кг (что эквивалентно $0,72-0,97/кг). Таким образом, средняя стоимость продукции уменьшилась примерно на 12% по сравнению с концом прошлой рабочей недели.

На рынке сейчас доминируют яблоки осенних сортов, которые не подходят для длительного хранения. Именно эта особенность заставляет садоводов оперативно реализовывать урожай, предлагая продукцию по более низким ценам, чтобы избежать потерь.

В то же время, даже несмотря на удешевление, нынешние цены на яблоки в Украине остаются вдвое выше, чем в этот же период прошлого года. Специалисты объясняют такую тенденцию существенным сокращением валового сбора яблок в стране.

Напомним, в Украине зафиксировали снижение потребительских цен в июле впервые за последние два года. Цены уменьшились на 0,2% по сравнению с июнем. Одновременно замедлилась годовая инфляция — с 14,3% в июне до 14,1% в июле.

Однако цены на персики в августе 2025 года значительно выросли. В супермаркетах за килограмм персиков просят от 70 до 120 гривен