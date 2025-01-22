В Украине начал дорожать ключевой овощ из борщевого набора

Рост цен обусловлен высоким спросом на качественную продукцию в условиях ограниченного предложения.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Стало известно, что активные закупки моркови оптовыми компаниями и розничными сетями влекут за собой быстрое сокращение ее запасов в хранилищах.

Цены на морковь сегодня составляют 25-33 грн/кг, что на 10% дороже, чем в конце прошлой недели. Это повышение связано с существенным сокращением предложения на рынке. Многие фермеры уже продали всю свою продукцию, а крупные хозяйства сейчас отгружают морковь только по ранее заключенным контрактам.

Несмотря на наличие значительных объемов польской моркови на рынке, рост цен не прекращается. Спрос на импортную продукцию также остается очень высоким. В настоящее время цена на качественную морковь в Украине в среднем в 2,4 раза выше, чем год назад. Некоторые производители планируют дальнейшее повышение цен, если темпы сбыта останутся на текущем уровне.

Напомним, ранее мы писали о том, что в феврале и марте 2025 ожидается рост цен на продукты питания, особенно овощи.

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