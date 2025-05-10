В Украине начал стремительно дорожать один из популярных овощей: какая причина

Огурцы

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Начало мая на украинском овощном рынке ознаменовалось стремительным ростом цен на один из самых популярных продуктов — тепличный огурец. В этот раз рост стоимости вызван не только сезонными факторами, но и погодными сюрпризами, негативно повлиявшими на урожайность.

Об этом рассказали аналитики EastFruit .

Нынешняя весна показалась слишком прохладной и малосолнечной, что повлияло на темпы созревания овощей в тепличных хозяйствах. Как результат — объемы выборок снизились, поставки стали нестабильными, а спрос остался постоянным. Такой дисбаланс привел к тому, что производители вынуждены были пересмотреть цены.

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На 10 мая тепличные огурцы в Украине продаются по 50–75 грн за килограмм. Это гораздо выше, чем даже неделю назад. При этом участники рынка отмечают еще один фактор: из-за сокращения импорта внутренние производители фактически остались без внешней конкуренции. Условно говоря, рынок «заперся» на локальных поставщиках, и это дало им возможность диктовать условия.

Другой вопрос — как долго будет продолжаться такая ситуация. Прогнозируемое потепление может оживить сбор огурцов в стабилизирующей цены теплицах. Однако ситуация остается напряженной, а потребители вынуждены платить больше.

Напомним, ранее мы писали о том, что сажать у огурцов, чтобы урожай был в 4 раза больше.