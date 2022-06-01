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В Украине начала дешеветь молодая капуста: какая сейчас на нее цена

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В Украине начала дешеветь молодая капуста: какая сейчас на нее цена

Как хранить капусту зимой, чтобы она осталась хрустящей до весны? / Фото: pixabay.com

На этой неделе украинские производители белокочанной капусты снизили отпускные цены на свою продукцию.

В мае цена овоща была высокой.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Так, отмечается, что на сегодняшний день украинские фермеры отгружают капусту нового урожая по 25-35 грн/кг, что в среднем на 32% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Фермеры вынуждены активно снижать цены на молодую капусту из-за избыточного предложения на рынке: большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранней капусты из открытого грунта.

Еще одним фактором удешевления данной продукции, по словам аналитиков, выступает достаточно ограниченный срок реализации капусты нового урожая. Большинство производителей вынуждены идти на ценовые уступки, чтобы реализовать имеющиеся объемы.

В то же время, несмотря на стремительное удешевление, белокочанная капуста в Украине стоит в среднем в 9,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, что за три месяца войны стоимость борщового набора в Украине выросла на 7%. Ранее в НБУ сообщили, что в   Украине в апреле потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 16,4%. Для сравнения, в марте было 13,7%. Это повлияло на цены – они за месяц выросли на 3,1%. Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары ускорились до 19,3% г/г (с 16,6% г/г в марте).

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