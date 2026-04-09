В Украине начали дешеветь бензин и дизель: какие цены на АЗС 9 апреля

В Украине утром 9 апреля на автозаправках начало дешеветь горючее. В частности, снизилась стоимость бензина. В среднем литр А-95 обойдется в 74,07 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Главком».

На украинских АЗС фиксируют снижение цен на бензин. Так, горючее марки А-95 подешевело на KLO (-1,40 грн). Цены на бензин А-95+ упали на «Укрнафте» на 3 грн.

Сегодня с утра на АЗС дизельное топливо в среднем стоит 91,04 грн. ДП хоть и подешевело, но дороже всего стоит на UPG (-1,16 грн), ОККО (-1 грн), WOG (-1 грн). Самое дешевое топливо предлагают «Укрнафта» (-1 грн).

Отметим, что на Socar и «БРСМ-Нефти» цены на дизель прибавили 1 грн.

Цены на бензин и дизель 9 апреля

Цены на бензин 9 апреля. Фото: Главком.

Цены на топливо в Украине.

Накануне премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что цены на бензин в Украине начнут падать . По ее словам, уже вчера, 8 апреля, первые АЗС начали сбавлять стоимость. В частности, государственная сеть АЗК «Укрнефть».

Напомним, ранее энергетический эксперт Сергей Куюн заявлял, что в течение апреля стоимость дизельного горючего на АЗС может достичь отметки в 100 грн за литр. Однако дефицит на заправках вряд ли будет. Что касается цен на бензин, то, говорит эксперт, ситуация несколько лучше.

