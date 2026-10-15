В Украине начали сокращать работников: кто рискует потерять работу и что будет с зарплатами

Рынок труда

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Как сообщает «Минфин», сокращения пока касаются отдельных предприятий и не переросли в общенациональную волну массовых увольнений. Однако эксперты предупреждают, что дальнейшие разрушения инфраструктуры и ухудшение финансового состояния бизнеса могут привести к увеличению количества людей, которые потеряют работу.

Почему украинские компании начали увольнять работников

Одна из главных причин сокращений — последствия российских ударов по бизнесу. Повреждение складов, производственных помещений, магазинов и логистических центров заставляют предприятия тратить средства на восстановление, изменять рабочие процессы или временно останавливать деятельность.

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В частности, о сокращении части персонала объявила Fozzy Group, в которую входит сеть супермаркетов «Сільпо». Как сообщало агентство Интерфакс-Украина, компания планирует с 1 ноября 2026 года сократить часть работников офисных команд, логистического направления и сети Сильпо. По информации компании, только с августа по конец сентября в результате российских атак было повреждено или уничтожено более 20 ее объектов. В то же время Fozzy Group не прекращает аренду полностью. Компания продолжает искать работников для магазинов, складов и производства.

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О потере рабочих мест из-за повреждений объектов также сообщали другие крупные предприятия. По данным «Минфина», в результате российских атак «Эпицентр» потерял около 7 тысяч рабочих мест.

В металлургии отдельные предприятия вынужденно приостанавливали производство. Это не всегда означает увольнение, часть работников могут отправлять в простой, что также отражается на их доходах.

На сколько сократилось количество вакансий

Признаки ухудшения ситуации уже видны в статистике поиска работы.

По данным портала Work.ua, в сентябре 2026 года работодатели разместили 82 533 вакансии. За аналогичный период прошлого года их было 96873. Таким образом, количество предложений уменьшилось примерно на 15%.

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Схожую тенденцию зафиксировала и Государственная служба занятости. Согласно ее официальным данным, на 1 сентября 2026 года на Едином портале вакансий насчитывалось 236 тысяч предложений работы — на 3% меньше, чем годом ранее. Эти показатели не противоречат друг другу, поскольку Work.ua и Единый портал вакансий охватывают разные наборы объявлений.

Уменьшение количества вакансий означает, что поиск нового места работы может продолжаться дольше, особенно для специалистов, претендующих на высокие зарплаты.

Кого могут затронуть сокращение

Директор Института профессиональных квалификаций Родион Колишко предупреждает, что из-за потерь бизнеса в результате российских атак нельзя исключать массовых увольнений. По его словам, в сентябре масштабные сокращения в Украине еще не были, однако финансовые возможности предприятий ограничены.

Под риском увольнения, в первую очередь, находятся офисные работники, менеджеры среднего звена, маркетологи и PR-специалисты. Сокращения также могут затронуть персонал торговых предприятий, рабочих и производственных мастеров.

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Отдельно глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский обращает внимание на проблемы в торговле, логистике и горно-металлургическом комплексе. По его оценке, сокращение персонала в этих отраслях может негативно сказаться на общем уровне зарплат.

В то же время, нехватка кадров в отдельных сферах сохраняется. Поэтому риск потерять работу зависит не только от профессии, но и положения конкретного предприятия.

Каких работников до сих пор больше не хватает

Несмотря на сокращение вакансий, дефицит кадров в Украине остается значительным.

По информации Государственной службы занятости, работодателям особенно сложно найти квалифицированных рабочих.

Среди наиболее востребованных профессий:

водители;

швеи;

электромонтеры и электричества;

слесари;

сварщики;

токари и операторы станков;

повара и пекари.

Потребность в работниках остается высокой в строительстве, сельском хозяйстве, производстве и логистике.

Причина такой ситуации — несоответствие потребностей работодателей и возможностей соискателей работы. К примеру, человек, потерявший офисную должность, не всегда имеет квалификацию для работы на производстве.

Кроме того, вакансии и кандидаты неравномерно распределены между регионами.

В каких регионах найти работу тяжелее всего

По данным Государственной службы занятости, на начало сентября 2026 в среднем по Украине на 10 соискателей работы приходилось 14 вакансий.

Однако в отдельных областях ситуация существенно хуже. В частности, во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях на 10 соискателей приходилось всего по две вакансии.

В Николаевской, Сумской и Херсонской областях количество людей, которые искали работу, вдвое превышало количество предложений.

Самая сложная ситуация наблюдалась в Донецкой области, где соискателей работы было примерно в шесть раз больше, чем вакансий.

Следовательно, даже при общем дефиците кадров человек может столкнуться с высокой конкуренцией в зависимости от места жительства и специальности.

Что будет с зарплатами до конца 2026 года

В течение большей части года зарплаты в Украине продолжали расти.

По приведенным Минфином данным Государственной службы занятости, в январе-июле 2026 года средняя зарплата штатных работников превышала 30 тысяч гривен. Это почти на 6 тысяч больше чем за соответствующий период 2025 года.

Самые высокие средние зарплаты зафиксировали в сфере информационных технологий и телекоммуникаций — около 79 тысяч гривен, а также в финансовой и страховой деятельности — около 63 тысяч.

В то же время в образовании и сфере досуга средние показатели составляли около 20 тысяч гривен, а в здравоохранении — 21 тысячу.

Однако дальнейший рост доходов оказался под вопросом.

По словам Родиона Колышко, в этом году зарплаты во многих компаниях повысились на 10–15%, но из-за новых финансовых затруднений предприятиям будет сложнее сохранять такие темпы.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский также обратил внимание, что в августе средняя зарплата в Украине уменьшилась на 1,1% по сравнению с июлем.

Последующая динамика будет зависеть от ситуации в экономике, масштаба сокращений и потребностей бизнеса в работниках. Для дефицитных специальностей, в частности водителей, электриков и квалифицированных производственных работников, работодатели могут и дальше предлагать высшие оклады, чтобы привлечь необходимых специалистов.

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