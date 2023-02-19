В Украине начался прием заявок на выплату 16 тысяч гривен: кто и каким образом может получить деньги

Какая категория граждан сможет получить выплаты и как это сделать читайте в материале ТСН.ua

С 16 февраля 2023 года стартовал совместный проект Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Украины. Проект стартовал в тестовом режиме. После того, как денежную выплату получат первые 10 тысяч человек, начнется проверка качества предоставленных услуг по международным стандартам и продолжится реализация проекта.

Финансовую помощь в размере 16 тысяч смогут получить ветераны с инвалидностью 1-й и 2-й группы, сведения о которых внесены в Единый реестр ветеранов войны. Ветераны смогут получить эту сумму в течение 4 месяцев, то есть каждый месяц будет выплачиваться по 4 тысячи гривен.

Чтобы получить помощь, необходимо подать заявление. Перед тем, как подавать заявку, убедитесь, что у вас есть электронная подпись.

Как подать заявление на получение помощи

Зайдите на страницу сайта eveteran.gov.ua.

Перейдите по ссылке "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны".

Пройдите электронную идентификацию и аутентификацию с помощью интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Проверьте свою фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты. Если нет банковского гривневого счета, можно открыть его в одном из банков по выбору и узнать его международный номер IBAN. Если международный номер банковского счета IBAN изменился, нужно подать новое заявление на сайте www.eveteran.gov.ua.

Перед отправкой заявления перепроверьте свои данные и согласитесь на обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи от международной организации.

Заявление будет направлено в Министерство ветеранов для проверки статуса ветерана войны – лица с инвалидностью I или II группы заявителя в Едином государственном реестре ветеранов войны.

После проверки обезличенные данные заявителя в автоматическом режиме передаются Красному Кресту Украины для последующей выплаты денежной помощи на указанный в заявлении банковский счет.

Из соображений безопасности и защиты данных ветеранов войны сообщение о начислении или отказе не будет посылаться заявителям.

В случае неполучения выплаты в указанный срок, звоните Минветеранам по номеру: +38 0636889596.

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