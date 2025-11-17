В Украине налоги взимаются уже автоматически - детали

Деньги / © ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Реклама

В Украине автоматическая система взыскания налогового долга уже принесла государству более 100 млн грн.

Об этом сообщила и.о. Председателя ГНС Олеся Карнаух в интервью LIGA.net.

По ее словам, новая система, которая работает всего два месяца, уже автоматически взыскала налоговые долги более чем с 2 тысяч предприятий. Речь идет о механизме электронных платежных инструкций, предусмотренном Национальной стратегией доходов.

Реклама

Она пояснила, что раньше процесс был значительно сложнее: «До запуска этой системы налоговый долг учитывался за предприятием. Мы направляли бумажную инструкцию в банк, и начиналась история: то средств нет, то другие сложности», — отметила она.

Теперь все происходит автоматически и прозрачно: «Все сгенерировано, сформировано, связано между собой. Кнопочку нажали — через казну полетело в финансовое учреждение. На счету есть — взыскали», — подчеркнула Карнаух.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Верховной Раде в первом чтении проголосовали за новый проект закона о должниках.