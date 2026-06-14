В Украине налоговая начнет искать скрытые доходы по-новому

Налоговая служба Украины имеет все больше каналов для получения информации о доходах граждан

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Правительство готовит масштабное усиление контроля за теневой экономикой. Для выявления неофициальных доходов планируется использовать автоматизированный анализ финансовых операций и крупных покупок граждан.

Об этом пишет издание «Эксперт».

Одним из главных новшеств станет запуск системы автоматического анализа финансовых потоков. Государственные органы будут иметь более широкий доступ к информации о банковских операциях, регистрации имущества и потребительских расходах граждан.

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Система будет сопоставлять официально задекларированные доходы с фактическими расходами. Если разница окажется значительной, это может явиться поводом для дополнительной проверки.

Особое внимание планируют уделять дорогим покупкам. Речь идет о приобретении недвижимости, автомобилей и драгоценностях.

В первую очередь, под проверки могут попасть предприниматели, которые работают без надлежащего оформления в сфере услуг. Среди них репетиторы, частные мастера и владельцы жилья, которые сдают его в аренду без декларирования доходов.

Также усиленный контроль обещают по отношению к компаниям, которые выплачивают работникам зарплату «в конвертах».

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Отдельное направление касается онлайн-торговли. Под мониторинг могут попасть продавцы маркетплейсов, социальных сетей и собственных интернет-магазинов, принимающих оплату на личные банковские карты.

Предполагается, что банки будут автоматически передавать информацию о подозрительных транзакциях в контролирующие органы.

В случае выявления существенных разногласий между доходами и расходами, налоговая служба сможет инициировать полную проверку физического лица за последние семь лет.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №15111-д по налогообложению доходов, которые граждане получают через популярные цифровые платформы. Новые правила коснутся пользователей таких сервисов как OLX, Bolt, Uklon, Uber, Glovo, Airbnb и других подобных площадок.

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Закон вводит упрощенные правила для людей, зарабатывающих на онлайн-сервисах. Главное изменение: цифровые платформы сами станут налоговыми агентами своим пользователям. Они будут автоматически рассчитывать налоги и отчитываться перед налоговой. Гражданам больше не придется самостоятельно подавать декларации или открывать для этого специальные счета.

Для людей, не являющихся ФЛП и работающих сами на себя, внедряют льготный налог в размере 10%. Отдельно платить военный сбор не нужно, потому что все уже учтено в этой ставке. Новые правила заменят нынешние 23% налогов (18% НДФЛ и 5% военного сбора). Воспользоваться такой льготой смогут те, кто зарабатывает до 7,2 миллионов гривен в год и не продает подакцизные товары.

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