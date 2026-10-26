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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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В Украине найден владелец почти 6 тысяч компаний — кто этот рекордсмен

Абсолютный рекорд составляет 5 889 компаний, оформленных на одного человека.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Всего в Украине насчитывается 478 массовых владельцев компаний

Всего в Украине насчитывается 478 массовых владельцев компаний / © Credits

По состоянию на октябрь 2026 года в Украине насчитывается 478 массовых учредителей, каждый из которых владеет или является бенефициаром не менее 50 юридических лиц. Абсолютным рекордсменом стал киевлянин, на которого зарегистрировано около 6 тысяч компаний.

Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы «Опендатабот».

Более четверти массовых учредителей зарегистрированы в столице (131 человек). Далее по количеству следуют Киевщина (34), Днепропетровщина (27), Донбасса (24) и Харьковщина (18).

В десятку крупнейших владельцев бизнеса по количеству юридических лиц вошли:

Виталий Павлович Ильницкий, на которого зарегистрировано 5889 предприятий.

На втором месте с более чем двукратным отрывом находится Руслан Петрович Мерзляков из Донецка, которому принадлежит 2221 компания.

Третью строчку занимает Владислав Анатольевич Мельохин из Киева (858 компаний), четвертую — Андрей Викторович Пуя из Зинькова на Полтавщине (799 компаний), а замыкает первую пятерку киевлянка Екатерина Валерьевна Дорошенко (674 компании).

В первую десятку массовых владельцев также вошли Валерий Иванович Ильенко (637), Юрий Сергеевич Пухырь (571), Андрей Анатольевич Сосонный (525), Татьяна Анатольевна Свиридюк (455) и Валерий Павлович Малахов (408).

Ранее мы писали о том, что деятельность мошеннических колцентров в Украине превратилась в криминальный бизнес с миллиардными доходами, массово обманывает людей как внутри страны, так и далеко за ее пределами.

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