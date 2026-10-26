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В Украине найден владелец почти 6 тысяч компаний — кто этот рекордсмен
Абсолютный рекорд составляет 5 889 компаний, оформленных на одного человека.
По состоянию на октябрь 2026 года в Украине насчитывается 478 массовых учредителей, каждый из которых владеет или является бенефициаром не менее 50 юридических лиц. Абсолютным рекордсменом стал киевлянин, на которого зарегистрировано около 6 тысяч компаний.
Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы «Опендатабот».
Более четверти массовых учредителей зарегистрированы в столице (131 человек). Далее по количеству следуют Киевщина (34), Днепропетровщина (27), Донбасса (24) и Харьковщина (18).
В десятку крупнейших владельцев бизнеса по количеству юридических лиц вошли:
Виталий Павлович Ильницкий, на которого зарегистрировано 5889 предприятий.
На втором месте с более чем двукратным отрывом находится Руслан Петрович Мерзляков из Донецка, которому принадлежит 2221 компания.
Третью строчку занимает Владислав Анатольевич Мельохин из Киева (858 компаний), четвертую — Андрей Викторович Пуя из Зинькова на Полтавщине (799 компаний), а замыкает первую пятерку киевлянка Екатерина Валерьевна Дорошенко (674 компании).
В первую десятку массовых владельцев также вошли Валерий Иванович Ильенко (637), Юрий Сергеевич Пухырь (571), Андрей Анатольевич Сосонный (525), Татьяна Анатольевна Свиридюк (455) и Валерий Павлович Малахов (408).
Ранее мы писали о том, что деятельность мошеннических колцентров в Украине превратилась в криминальный бизнес с миллиардными доходами, массово обманывает людей как внутри страны, так и далеко за ее пределами.