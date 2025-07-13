В Украине не останавливается рост цен: в Нацбанке объяснили причины

Возвращение инфляции к снижению летом было ожидаемым / © pixabay.com

Реклама

В июне 2025 года инфляция снизилась до 14,3% в годовом исчислении. Ожидается, что во втором полугодии снижение инфляции будет продолжаться, в частности, благодаря мерам монетарной политики.

Об этом сообщает НБУ.

«Существенно снизились темпы роста административно регулируемых цен — до 10,9%. Такая динамика была обусловлена прежде всего высокой базой сравнения в прошлом году. В частности, в июне 2024 года произошло однократное повышение тарифов на электроэнергию», — отметил регулятор.

Реклама

Значительно ускорился рост цен на отдельные косточковые, яблоки и ягоды из-за влияния неблагоприятных погодных условий на их предложение.

Удорожали все виды мяса из-за роста себестоимости, уменьшения поголовья животных и повышения внешних цен. Тем временем темпы подорожания овощей существенно замедлились благодаря увеличению предложения нового урожая и активному импорту.

«Началось снижение инфляции услуг — до 14,4%, что является, в частности, признаком более умеренного давления со стороны рынка труда. Медленнее дорожали транспортные услуги, услуги связи и личного ухода. Рост цен на непродовольственные товары тоже замедлился — до 3,6%. Цены на одежду и обувь и дальше оставались меньше, чем в прошлом. В то же время, подорожание обработанных продуктов ускорилось до 18,2%», — уточнили в НБУ.

Напомним, по данным Госстата и Национального банка Украины, только в мае 2025 года уровень инфляции достиг 15,9% в годовом измерении — это самый высокий показатель с апреля 2023 года. Основным фактором роста цен стали продукты питания, которые за год подорожали на 22,1%.

Реклама

Национальный банк оставил учетную ставку на уровне 15,5%, в то же время прогнозируя, что майский всплеск инфляции станет пиком. До конца года инфляция должна снизиться до 8,7%, а уже в 2026 году стабилизироваться на уровне 5%.

По состоянию на конец 2024 года инфляция была значительно ниже — 6,5% г/г, однако весной 2025-го она резко возросла.