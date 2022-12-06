В Украине обновили перечень временно оккупированных территорий для выплаты помощи ВПЛ

Минреинтеграции обновило перечень громад в районах боевых действий, на оккупированных территориях и в окружении.
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило обновленный перечень громад в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях и в окружении, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В обновленный перечень территориальных громад входит девять областей.
Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (64), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (19), Черниговской (4) областей. Всего в перечне 331 громада.
Все внутренне перемещенные лица этих громад получат денежную помощь от государства.
Указанный список формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных и городской военных администраций.
Гражданам, зарегистрированным в какой-либо из указанных областей, но громада которых отсутствует в этом перечне, рекомендуется обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.
Напомним, в Украине начали проверять переселенцев, часть из них может лишиться выплат.
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