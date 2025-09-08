В Украине обновили порядок выплат семьям погибших военных

Выплаты семьям погибших военных / © ТСН.ua

Реклама

Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели или смерти военных в период действия военного положения.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Изменения в порядке выплат семьям погибших военных

Минобороны ввело следующие обновления порядка выплат:

Реклама

общий размер единовременной денежной помощи составит 15 млн грн, то есть останется без изменений;

выплата 1/5 части от общего размера помощи (3 млн грн) будет происходить немедленно;

выплата 4/5 от суммы помощи (12 млн грн) будет происходить поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Так, родные погибших защитников будут получать ориентировочно 150 тыс. грн ежемесячно.

Новые правила будут действовать для случаев гибели, официально заверенных актовой записью о смерти, с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших военных, смерть которых засвидетельствована до этой даты, порядок и сроки выплат остаются без изменений.

Правила выплат единовременной денежной помощи касаются всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

«Введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов», — говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, в конце июля правительство утвердило механизм выплаты единовременной денежной помощи в 15 млн грн членам семей украинских добровольцев, которые погибли или умерли, защищая страну.