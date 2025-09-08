ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
2799
Время на прочтение
1 мин

В Украине обновили порядок выплат семьям погибших военных

Теперь средства родным погибших военных будут выплачиваться поэтапно, а не сразу.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Выплаты семьям погибших военных

Выплаты семьям погибших военных / © ТСН.ua

Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели или смерти военных в период действия военного положения.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Изменения в порядке выплат семьям погибших военных

Минобороны ввело следующие обновления порядка выплат:

  • общий размер единовременной денежной помощи составит 15 млн грн, то есть останется без изменений;

  • выплата 1/5 части от общего размера помощи (3 млн грн) будет происходить немедленно;

  • выплата 4/5 от суммы помощи (12 млн грн) будет происходить поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Так, родные погибших защитников будут получать ориентировочно 150 тыс. грн ежемесячно.

Новые правила будут действовать для случаев гибели, официально заверенных актовой записью о смерти, с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших военных, смерть которых засвидетельствована до этой даты, порядок и сроки выплат остаются без изменений.

Правила выплат единовременной денежной помощи касаются всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

«Введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов», — говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, в конце июля правительство утвердило механизм выплаты единовременной денежной помощи в 15 млн грн членам семей украинских добровольцев, которые погибли или умерли, защищая страну.

Дата публикации
Количество просмотров
2799
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie