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В Украине обновили список территорий, жители которых могут получить выплаты: список областей и общин

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В Украине обновили список территорий, жители которых могут получить выплаты: список областей и общин

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий обновило список территорий, граждане которых могут получить выплаты от государства.

К списку добавились три общины Николаевской области и одна община Запорожской области.

Об этом говорится в указе Минреинтеграции, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты.

Всего в список вошли 7 областей. Это территориальные общины:

  • Днепропетровская (2громады),
  • Донецкая (66 общин),
  • Запорожская (50 общин),
  • Луганская (37 общин),
  • Николаевская (18 общин),
  • Харьковская ( 51община),
  • Херсонская (49 общин).

В ведомстве напоминают, что список не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется. Для получения финансовой помощи есть три критерия, на которые при этом опираются:

• временно оккупированные территории;

• территории, находящиеся в окружении (блокировке);

• территории, где ведутся активные боевые действия.

"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в данном перечне, рекомендуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", — отмечают в Минреинтеграции.

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