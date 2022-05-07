В Украине обновили список территорий, жители которых могут получить выплаты: список областей и общин

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий обновило список территорий, граждане которых могут получить выплаты от государства.
К списку добавились три общины Николаевской области и одна община Запорожской области.
Об этом говорится в указе Минреинтеграции, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты.
Всего в список вошли 7 областей. Это территориальные общины:
- Днепропетровская (2громады),
- Донецкая (66 общин),
- Запорожская (50 общин),
- Луганская (37 общин),
- Николаевская (18 общин),
- Харьковская ( 51община),
- Херсонская (49 общин).
В ведомстве напоминают, что список не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется. Для получения финансовой помощи есть три критерия, на которые при этом опираются:
• временно оккупированные территории;
• территории, находящиеся в окружении (блокировке);
• территории, где ведутся активные боевые действия.
"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в данном перечне, рекомендуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", — отмечают в Минреинтеграции.
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