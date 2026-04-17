В Украине обновили требования к платежкам за газ — что теперь изменится

В Украине готовятся к изменению формата платежей за газ, и новшества коснутся всех бытовых потребителей.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление №541, которым внесла изменения в Кодекс газораспределительных систем и обновила требования к платежам за распределение природного газа для бытовых потребителей.

Что изменится

В частности, постановление предусматривает:

четкий перечень информации, которая обязательно должна содержаться в платежке в соответствии с законодательством и нормами ЕС

введение единого шаблона и формы счета

возможность получать счет за поставку газа вместе со счетом за его распределение на одном документе

размещение в платежке актуальной информации, определяемой регулятором

право потребителя выбирать формат счета — бумажный или электронный. В профильных ведомствах отмечают, что изменение формата не означает автоматического повышения тарифов

Речь идет только об обновлении способа представления информации, чтобы избежать путаницы, возникающей из-за различных подходов компаний к формированию счетов.

Коммуналка в Украине 2026 — последние новости

По данным Госстата, в первом квартале 2026 года выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Больше всего подорожали услуги, связанные с содержанием жилья и обслуживанием многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что действующий тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным до конца мая, однако уже в начале лета граждан может ожидать подорожания.

Основной тариф составляет 4,32 грн за кВт час. Для домохозяйств, использующих электроотопление и потребляющих до 2000 кВтч в месяц, действует льготная ставка — 2,64 грн.