- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 364
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине обновили требования к платежкам за газ — что теперь изменится
Обновление необходимо для повышения прозрачности начислений и приведения документов в единый стандарт, который будет действовать для всех поставщиков.
В Украине готовятся к изменению формата платежей за газ, и новшества коснутся всех бытовых потребителей.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление №541, которым внесла изменения в Кодекс газораспределительных систем и обновила требования к платежам за распределение природного газа для бытовых потребителей.
Что изменится
В частности, постановление предусматривает:
четкий перечень информации, которая обязательно должна содержаться в платежке в соответствии с законодательством и нормами ЕС
введение единого шаблона и формы счета
возможность получать счет за поставку газа вместе со счетом за его распределение на одном документе
размещение в платежке актуальной информации, определяемой регулятором
право потребителя выбирать формат счета — бумажный или электронный. В профильных ведомствах отмечают, что изменение формата не означает автоматического повышения тарифов
Речь идет только об обновлении способа представления информации, чтобы избежать путаницы, возникающей из-за различных подходов компаний к формированию счетов.
Коммуналка в Украине 2026 — последние новости
По данным Госстата, в первом квартале 2026 года выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Больше всего подорожали услуги, связанные с содержанием жилья и обслуживанием многоквартирных домов.
Ранее сообщалось, что действующий тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным до конца мая, однако уже в начале лета граждан может ожидать подорожания.
Основной тариф составляет 4,32 грн за кВт час. Для домохозяйств, использующих электроотопление и потребляющих до 2000 кВтч в месяц, действует льготная ставка — 2,64 грн.