В Украине обсуждают снижение пенсионного возраста: о чем идет речь

Снижение пенсионного возраста

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В украинском парламенте снова активно обсуждают вопросы изменения пенсионного возраста. Народные депутаты рассматривают предложения, которые могут как повысить, так и, что необычно, снизить пенсионный возраст для некоторых категорий граждан. Эти инициативы вызывают оживленные дискуссии, ведь потенциально коснутся миллионов украинцев.

Основные предложения — повысить пенсионный возраст для одних, снизить — для других

Ключевые обсуждаемые законопроекты включают проект №5566 и его альтернативную версию №5566-1. Эти документы, несмотря на то, что первый вариант был зарегистрирован еще весной 2021 года, снова оказались в повестке дня Комитета Верховной Рады по социальной политике.

Главные предложения, которые рассматриваются:

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Поэтапное повышение пенсионного возраста до 61 года. Законопроект №5566 предлагает увеличить пенсионный возраст с нынешних 60 до 61 года. Чтобы сделать этот переход «безболезненным», повышение предлагается растянуть на 12 лет, ежегодно прибавляя всего по 1 месяцу. Снижение пенсионного возраста для женщин при воспитании детей. Это, пожалуй, самый дискуссионный пункт. Предлагается уменьшать пенсионный возраст для женщин на 6 месяцев за каждого ребенка, воспитанного до шести лет. Однако общее снижение не может превышать 3 года.

Эксперты попытались разобраться в этих цифрах подробнее:

Если новый пенсионный возраст будет 61 год, то женщина с одним ребенком, воспитанным до 6 лет, сможет выйти на пенсию в 60,5 лет (61 год минус 6 месяцев) Фактически это все равно незначительное повышение по сравнению с нынешними 60 годами.

При наличии двух воспитанных до 6 лет детей женщина сможет уйти на пенсию в 60 лет (61 год минус 1 год), то есть так же, как это было до возможных изменений.

Только в случае, если женщина воспитала троих детей в возрасте до 6 лет, ее пенсионный возраст по новым правилам фактически уменьшится. Он будет составлять 59,5 лет (61 минус 1,5 года).

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Однако, если женщина родила и воспитала по меньшей мере шестерых детей, теоретически ее пенсионный возраст должен уменьшиться на три года. Это означало бы 57 лет при нынешних правилах или 58 лет, если бы было принято повышение до 61 года. Однако в украинском законодательстве уже давно существует норма, позволяющая женщинам, родившим и воспитавшим не менее пяти детей, выходить на пенсию в возрасте 50 лет.

Цель законопроекта и позиция МВФ

Авторы законопроекта аргументируют необходимость смен «поддержкой демографии» и необходимостью сбалансировать дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины. Предполагается, что подобные шаги помогут стимулировать рождаемость и стабилизировать пенсионную систему. Однако на пути к возможным изменениям стоит важное препятствие — позиция Международного валютного фонда (МВФ). В меморандуме с МВФ четко отмечено, что Украина не должна вводить новые пенсионные льготы, в частности, предусматривающие снижение пенсионного возраста. Это означает, что даже в случае одобрения таких изменений в Верховной Раде они могут нарушить международные обязательства Украины перед МВФ.

Следовательно, вопрос изменения пенсионного возраста остается открытым и вызывает много вопросов, касающихся его перспектив и последствий для украинского общества. Будет ли законопроект принят и как это повлияет на пенсионную систему страны, покажет время.