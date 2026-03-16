В Украине — обвал цен на популярные овощи, тогда как огурцы стали "золотыми"

Овощи / © pixabay.com

Реклама

В Украине зафиксировано снижение стоимости популярных овощей из борщевого набора из-за избытка предложения. Однако в тепличном сегменте цены на огурцы и томаты стремительно ползут вверх.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Цены на овощи в Украине — что подешевело

На украинском рынке овощей фиксируют дальнейшее снижение цен на ряд популярных продуктов. В частности, подешевела белокочанная капуста — с 8 — 11 до 8 — 10 грн за килограмм. Также снизились цены на картофель (с 12 — 14 до 10 — 12 грн/кг) и морковь (с 10 — 14 до 10 — 12 грн/кг). Начала дешеветь и столовая свекла — ее стоимость опустилась с 10 — 12 до 9 — 11 грн за килограмм.

Реклама

Кроме того, уже вторую неделю подряд из-за увеличения предложения уменьшаются цены на пекинскую капусту — с 25 — 30 до 23 — 27 грн за килограмм.

Какие овощи подорожали?

В то же время в тепличном сегменте наблюдается противоположная тенденция: огурцы подорожали со 100 — 180 до 150 — 220 грн/кг, а помидоры — со 110 — 125 до 140 — 155 грн/кг.

Рост цен также зафиксировали на брокколи — с 125 — 135 до 130 — 140 грн за килограмм, а также на чеснок — со 100 — 120 до 115 — 130 грн/кг.

На рынке появилась ранняя тепличная редиска, которая сейчас стоит дороже, чем продукция из хранилищ. В сегменте зелени подорожали салат, петрушка и укроп.

Реклама

Цены на фрукты в Украине

Во фруктовом сегменте выросли цены на бананы — с 65 — 75 до 70 — 75 грн за килограмм, а также на хурму — с 50 — 70 до 85 — 90 грн/кг. В то же время увеличение предложения земляники садовой привело к существенному снижению цен: с 380 — 420 до 180 — 250 грн за килограмм. Также подешевели мандарины, грейпфруты и авокадо.

Напомним, аналитик УКАБ Максим Гопка отметил, что цены на овощи борщевого набора в 2026 году ниже прошлогодних благодаря хорошему урожаю и качественным запасам, однако до июня стоимость импортных продуктов будет расти из-за исчерпания внутренних ресурсов. Эксперт рассказал, что удешевление тепличных помидоров и огурцов ожидается в мае с появлением украинской продукции, если позволит погода.