- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 421
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине обвалились цены на голубику: сколько просят за килограмм ягоды
Цены на голубику в Украине резко снизились из-за активного начала сезона сбора урожая. За несколько дней ягода подешевела на 17%, но все еще стоит значительно дороже, чем в прошлом году.
На украинских хозяйствах фиксируют стремительное падение цен на голубику. Впрочем, для ключевых игроков рынка такая тенденция не стала неожиданностью: обычно именно в этот период стартует активный сбор ягоды, что провоцирует существенное увеличение предложения и снижение цен. Сколько стоит голубика сейчас?
Об этом пишет EastFruit.
Цены на голубику в Украине начали падать: сколько стоит ягода
По данным ежедневного мониторинга, только с конца прошлой рабочей недели стоимость голубики у местных фермеров упала в среднем на 17%. Сейчас садоводы продают ягоду по 300–400 грн/кг.
Хотя еще неделю назад голубика стоила не менее 380 грн/кг.
Производители объясняют снижение цены несколькими причинами: прежде всего это увеличение ассортимента, ведь многие садоводы и фермеры уже начали сбор голубики, также это высокая конкуренция со стороны других, более дешевых сезонных ягод и фруктов.
Несмотря на столь резкое снижение цен за несколько дней, в этом году украинцам приходится покупать голубику в среднем на 37% дороже, чем в прошлом.
Причиной таких цен на голубику стала аномальная погода во время созревания, которая снизила урожайность.
Цены на первые арбузы в Украине
Напомним, уже начались продажи первых украинских арбузов раннего сорта «Лузитана». Его привезли из Николаевской области, а не из Херсонской.
Поскольку это только первые партии, цены на них пока высокие и в мелком опте составляют 40 грн/кг. При этом массовая продажа знаменитых херсонских арбузов ожидается во второй половине июля.
Кроме арбузов на рынке «Столичный» расширился ассортимент других летних ягод и фруктов. В частности, в продаже появились абрикосы из Одесской области по 55–85 грн/кг в зависимости от размера, первая ежевика из Никополя по 230–250 грн/кг, а также остается черешня, цена которой колеблется от 30 до 140 грн/кг.