В Украине обвалились цены на голубику: сколько просят за килограмм ягоды

Цены на голубику / © www.freepik.com/free-photo

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На украинских хозяйствах фиксируют стремительное падение цен на голубику. Впрочем, для ключевых игроков рынка такая тенденция не стала неожиданностью: обычно именно в этот период стартует активный сбор ягоды, что провоцирует существенное увеличение предложения и снижение цен. Сколько стоит голубика сейчас?

Об этом пишет EastFruit.

Цены на голубику в Украине начали падать: сколько стоит ягода

По данным ежедневного мониторинга, только с конца прошлой рабочей недели стоимость голубики у местных фермеров упала в среднем на 17%. Сейчас садоводы продают ягоду по 300–400 грн/кг.

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Хотя еще неделю назад голубика стоила не менее 380 грн/кг.

Производители объясняют снижение цены несколькими причинами: прежде всего это увеличение ассортимента, ведь многие садоводы и фермеры уже начали сбор голубики, также это высокая конкуренция со стороны других, более дешевых сезонных ягод и фруктов.

Несмотря на столь резкое снижение цен за несколько дней, в этом году украинцам приходится покупать голубику в среднем на 37% дороже, чем в прошлом.

Причиной таких цен на голубику стала аномальная погода во время созревания, которая снизила урожайность.

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Цены на первые арбузы в Украине

Напомним, уже начались продажи первых украинских арбузов раннего сорта «Лузитана». Его привезли из Николаевской области, а не из Херсонской.

Поскольку это только первые партии, цены на них пока высокие и в мелком опте составляют 40 грн/кг. При этом массовая продажа знаменитых херсонских арбузов ожидается во второй половине июля.

Кроме арбузов на рынке «Столичный» расширился ассортимент других летних ягод и фруктов. В частности, в продаже появились абрикосы из Одесской области по 55–85 грн/кг в зависимости от размера, первая ежевика из Никополя по 230–250 грн/кг, а также остается черешня, цена которой колеблется от 30 до 140 грн/кг.

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