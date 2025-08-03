В Украине обвалился спрос на наличный доллар: какая причина

Украинцы резко сократили покупку наличного доллара / © Getty Images

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Спрос населения Украины на наличный доллар в течение второго квартала текущего года резко упал — до $0,1 млрд. по сравнению с $1,9 млрд. в первом квартале. Общий спрос на наличную валюту обвалился — до $0,8 млрд. с $2,8 млрд.

Об этом свидетельствуют данные инфляционного отчета НБУ.

В отчете сказано, что улучшились курсовые ожидания домохозяйств по отношению к курсу валют, также относительная стабильность гривни к доллару и ростом доходности гривневых инструментов. Это и сдерживало спрос на наличную валюту.

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«В результате объем чистой покупки наличной иностранной валюты населением сократился до $0,8 млрд. во втором квартале 2025 года с $2,8 млрд. в первом квартале 2025 года», — отметили в ведомстве.

Согласно данным НБУ, в апреле-июне 2025 года ежемесячный чистый спрос на наличную иностранную валюту упал до самого низкого уровня с октября 2023 года — в среднем $0,3 млрд.

«В то же время в безналичном сегменте валютного рынка чистый спрос на иностранную валюту во втором квартале 2025 года вырос», — уточнили в НБУ.

Ранее сообщалось, что в Украине до конца 2025 года курс может достигнуть 43,5 грн/долл, а если боевые действия будут продолжаться в 2026 году, доллар подорожает до 46 грн. Причина — затяжная война и экономическая нестабильность.

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