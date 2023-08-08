В Украине объявили подозрение экс-нардепу из-за биржевых махинаций на миллиард гривен: фото, видео

Нардепу и участникам схемы грозит до 15 лет лишения свободы.

В Украине задержали экс-нардепа из-за подозрения в манипулировании на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем. Он и сообщники проводили формальные биржевые сделки "купли-продажи" государственных ценных бумаг с целью получения инвестиционной прибыли.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

По данным следствия, преступная группа придумала схему, позволяющую легализовать преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины.

"Так, брокер, действуя в интересах юридического лица-нерезидента, покупал на фондовой бирже пакет облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) по рыночной цене, а затем продавал другому брокеру по более низкой стоимости уже в интересах физического лица. Такие махинации позволяли злоумышленникам получить выплату инвестиционной прибыли, которая, согласно украинскому законодательству, не подлежит налогообложению", - говорится в сообщении.

Обыски у фигурантов преступной схемы / Фото: Национальная полиция Украины

Незаконные доходы участники преступной схемы легализовали через подконтрольный банк, при этом фактический владелец ценных бумаг в результате биржевых сделок не менялся.

"После проведения ряда исследований правоохранители получили заключение экономической экспертизы, подтвердившее механизм манипулирования на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем. Как следствие, в течение 2016-2018 годов злоумышленники "заработали" на махинациях более 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски у участников схемы и в подконтрольном им банке. Также сообщили о подозрении участникам фондового рынка по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1 (манипулирование на организованных рынках) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция также сообщила, что подозреваемый - бывший нардеп, возглавлял комитет по финансовой политике, а в "схеме" выступал в роли выгодоприобретателя. Он получил 20 млн грн незаконной инвестиционной прибыли. По данным СМИ, это нардеп VIII созыва от БПП Руслан Демчак.

Напомним, народного депутата Богдана Торохтия, жена которого во время войны купила элитную недвижимость и автомобили, планируют исключить из фракции "Слуга народа".

Читайте также: