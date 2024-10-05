В Украине один из овощей подорожал почти вдвое, чем в прошлом году

В Украине на этой неделе наблюдается рост отпускных цен на свеклу. Несмотря на достаточно невысокие темпы сбыта этого овоща, большинство производителей решили пересмотреть цены.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Эксперты отметили, что только с начала этой недели свекла подорожала в среднем на 20%.

Так, по состоянию на 4 октября свеклу реализовывали по 10-14 грн/кг ($0,24-0,34/кг) в зависимости от качества, объема партии и региона производства.

Неделей ранее ценовой диапазон в этом сегменте рынка равнялся 8-12 грн/кг ($0,19-0,29/кг), а реализация этой продукции осуществлялась стабильными темпами.

Аналитики объяснили, что основным фактором удорожания в данном сегменте стало то, что большинство хозяйств приостанавливают продажу свеклы в ожидании улучшения ценовой ситуации на рынке и отправляют основной объем урожая на хранение.

"К реализации они предлагают только излишки, в результате чего общее предложение корнеплодов на рынке начало сокращаться", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что цены на свеклу в Украине уже в среднем вдвое выше, чем в начале октября 2023 года. Но участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может являться временным явлением. Они добавили, что дальнейшее удорожание может мотивировать фермеров начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению цен.

Ранее сообщалось, что в Украине рост цен на продукты может ускориться в сентябре-октябре. В частности могут подорожать овощи и молочные продукты.

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