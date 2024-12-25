В Украине один из тарифов на электроэнергию вырос: кто будет платить за свет больше

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новый тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, который будет на 30% выше текущего.

Об этом заявили на заседании НКРЭКУ.

Тариф на передачу электроэнергии на 2025 год установлен на уровне 686,23 грн/МВт*ч. Этот тариф представляет собой оплату услуг "Укрэнерго" по транспортировке электроэнергии от производителя до коммерческого потребителя.

В Украине тарифы на электроэнергию для домашних хозяйств останутся на текущем уровне, по меньшей мере, до 1 мая 2025 года. Это означает, что в зимний период 2024-2025 годов стоимость 1 кВтч составит 4,32 грн/кВтг, независимо от тарифа на передачу.

Однако следует отметить, что в стране действуют различные тарифы на электроэнергию, включая многозонные и специальные для пользователей с электрическим отоплением.

Кроме того, тариф на услуги по передаче электричества для предприятий зеленой металлургии в 2025 году составит 359,55 грн/МВт-ч, что на 1,4% ниже текущего тарифа в 364,7 грн/МВт-ч.

Тариф на услуги по диспетчерскому управлению также снизили на 5%, и в 2025 году он установлен на уровне 98,97 грн/МВт.

Ранее сообщалось, что весной 2025 года тариф на электроэнергию для украинцев может вырасти до 4,7 грн за киловатт-час.

В Украине с 1 октября выросла цена на электричество для одной категории потребителей. Больше об этом читайте в новости.

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