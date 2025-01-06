В Украине ограничили размеры пенсий: почему и у кого уменьшатся выплаты

В Украине в 2025-м будут ограничены самые большие специальные пенсии. Это нововведение будет касаться более 17 тысяч пенсионеров. Он будет действовать на период военного положения в 2025 году.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

"Законом о государственном бюджете была утверждена норма о применении 2025-го ограничительных коэффициентов к пенсиям, в четыре или более раза превышающим среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц", — пояснили в министерствах.

В ведомстве подчеркивают, что сейчас система несправедлива и непрозрачна из-за дисбалансов, которые накопились в пенсионной системе. Именно поэтому ограничения коснутся выплат, которые сейчас могут составить 60, 80, 100 тысяч гривен или даже выше.

"Ограничительные коэффициенты позволят уменьшить огромную разницу между так называемыми "специальными" и общими пенсиями. Согласно постановлению, к пенсиям, превышающим 10 прожиточных минимумов. В частности, размер которых определен по решениям судов, будут применяться понижающие коэффициенты", — сообщили в министерстве.

Механизм будет работать так: чем выше размер пенсий, тем больший коэффициент будет применяться:

к части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов (23610 грн) и не превышает 11 прожиточных минимумов (25971 грн), будет применяться коэффициент 0,5;

в части пенсии, превышающей 11 ПМ (25 971 грн) и не превышающей 13 ПМ (30 693 грн) — 0,4;

к части пенсии, превышающей 13 ПМ (30693 грн) и не превышающей 17 ПМ (40137 грн) — 0,3;

часть пенсии, превышающей 17 ПМ (40 137 грн), и не превышает 21 ПМ (49 581 грн) — 0,2;

к части пенсии, превышающей 21 ПМ (49581 грн) — 0,1.

В Минсоцполитики отмечают: к пенсиям людей, которые сейчас воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии РФ от 2014-го, ограничения не будут применяться.

Отмечается, что ограничения будут применяться только на размер выплаты, которая не является страховой частью пенсии, а дополнительной выплатой от государства за работу в отдельных силовых или других структурах. Под эту категорию подпадают надбавки, повышение, дополнительные пенсии, целевая денежная помощь, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексация и другие доплаты к пенсии, установленные законодательством.

Напомним, стали известны новые условия выхода на пенсию. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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