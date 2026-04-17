В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку

Коммуналка подорожала

Реклама

В первом квартале 2026 года выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Больше всего удорожали услуги, связанные с содержанием жилья и обслуживанием многоквартирных домов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Наиболее существенно изменилась стоимость услуг сферы управления многоквартирными домами, а также вывоз бытовых отходов:

Реклама

Цена на услугу по управлению многоквартирными домами выросла на 4,3% за последний год, в том числе только за месяц прибавила 0,3%.

Сервис вывоза бытовых отходов подорожал до 4,3% за предыдущий год, прибавив за месяц 0,5%.

Услуга по содержанию и ремонту жилья повысилась в стоимости на 4,0% за год, за месяц — на 0,6%

Рост тарифов в этих областях связан с увеличением расходов на персонал, логистику, ремонтные материалы и обновление технического оборудования коммунальных служб. Во многих городах также подорожали затраты на аварийные и восстановительные работы, что влияло на себестоимость услуг.

Ранее сообщалось, что действующий тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным до конца мая, однако уже в начале лета граждан может ожидать удорожания.

Основной тариф составляет 4,32 грн за кВт час. Для домохозяйств, использующих электроотопление и потребляющих до 2000 кВтч в месяц, действует льготная ставка — 2,64 грн.

«Нафтогаз Украины» уже выставил счета за потребленный в марте газ и призвал потребителей внимательно проверять реквизиты перед оплатой.

Реклама

В компании отмечали, что узнать сумму к оплате можно онлайн — через личный кабинет, мобильное приложение или чат-боты. В то же время бумажные квитанции поступают позже.

Конечный срок оплаты за газ — 25 апреля. Также потребителей предупреждали об изменении банковских реквизитов, поэтому перед оплатой важно проверить их актуальность во избежание ошибок в платежах.