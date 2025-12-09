В Украине остановилось производство важного молочного продукта: склады забиты, цены падают

Сливочное масло в Украине заочно подешевело / © pixabay.com

Осенью 2025 года молочная отрасль Украины пережила «холодный душ». Некоторые молокоперерабатывающие заводы были вынуждены остановить производство сливочного масла, поскольку работать «на склад» стало финансово опасно. Впервые за последние годы выпуск продукции оказался ниже предыдущих показателей, а на складах накопилось около 10 тысяч тонн товара, который некуда девать.

О причинах этого явления и последствиях для кошельков украинцев пишет «Экономическая правда».

Почему масло стало никому не нужным

Главная причина кризиса — обвал мировых цен. С августа на глобальных биржах молочные жиры стремительно дешевеют из-за перепроизводства в США и Новой Зеландии. Только за один день, 2 декабря, сливочное масло потеряло более 12% от стоимости.

В Европе цены также упали: если летом тонна стоила 8,5 тыс. евро, то осенью уже 5,5 тыс. евро.

Для украинских производителей это стало ударом. Себестоимость отечественного масла составляет около 6,5 тыс. евро за тонну, в то время как в ЕС его продают по 5,7 тыс. евро .

«В прошлом году украинские экспортеры продавали этот продукт в ЕС по семь евро за килограмм, сейчас эта стоимость не превышает 4,5 евро», — объясняет Елена Жупинас, гендиректор Ассоциации производителей молока.

Продавать себе в убыток компании не хотят, потому экспорт в октябре упал на 22%.

Что это означает для цен в магазинах?

Для рядового покупателя этот кризис превратился в приятный сюрприз. Чтобы хоть как-то продать накопленные запасы («замороженные» деньги), заводы вынуждены снижать отпускные цены.

Супермаркеты уже отреагировали на это волной акций. По данным экспертов, цены на масло упали на 25–30% от обычной стоимости. К примеру, пачку масла жирностью 82,5% (180 г), которая раньше стоила более 150 грн, теперь можно найти за 100 грн.

Глава Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский прогнозирует, что к концу года удешевление может достичь 30-35% .

«Это снижение цен — первое в Украине за много лет, поскольку традиционно осенью и зимой цены на молочные продукты обычно росли», — отметил он.

Поэтому этой зимой сливочное масло будет более доступным, чем в прошлом году, если ситуация на мировых рынках внезапно не изменится.

