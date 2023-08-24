В Украине открывают доступ к сметам всех проектов строительства: Гетманцев объяснил, почему это важно

В Украине будут открыты данные смет всех проектов строительства.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

Каждый желающий сможет увидеть:

цены на материалы;

стоимость привлеченной техники;

расходы по проекту и т.д.

Так будет по всем стройкам, где есть государственный заказчик.

"Категорически приветствую и поддерживаю такое решение", – отметил Гетманцев.

Почему это важно

"Не секрет, что в ближайшее десятилетие перед нами стоит задача развития нового, современного, комфортного государства, преодоления последствий войны и разрушений, которые испытала Украина. И не секрет, что значительную часть средств на эти цели мы будем получать от наших партнеров – отдельных государств и их объединений, международных финансовых организаций, инвестиционных банков, громад, частных инвесторов, – отметил нардеп. – Речь идет о сотнях миллиардов долларов, ведь одно только fast recovery весной оценивалось в 17 миллиардов долларов, но не ошибусь, если отмечу, что в результате разрушений в последующие месяцы эта цифра уже, пожалуй, перевалит за 20 миллиардов".

Поэтому, по словам Гетманцева, очень важно, чтобы все партнеры, и все украинцы, имели возможность убедиться, что государство каждую гривню, доллар или евро использует с соблюдением принципов:

прозрачности;

рациональности;

эффективности;

подотчетности.

"Такая система открытых данных позволит создать определенного рода предохранитель от возможных злоупотреблений, а в случае их совершения — будет возможность оперативного реагирования со стороны правоохранительных органов", — резюмировал нардеп.

Напомним, в Украине переписали правила для покупателей квартир в новостройках.

Читайте также: