В Украине отменили "банковский день": как будет работать перевод средств

Система переводов теперь функционирует на базе международного стандарта ISO 20022, что означает, что осуществлять межбанковские платежные операции можно в любое время.

С 1 апреля 2023 года в Украине система переводов функционирует на базе международного стандарта ISO 20022, что означает – осуществлять межбанковские платежные операции можно в любое время, не дожидаясь утра или окончания выходных. НБУ запустил четвертую версию своей Системы электронных платежей – СЕП-4.

Об этом сообщает НБУ.

Теперь система переводов работает на базе международного стандарта ISO 20022 и доступна для проведения межбанковских платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В НБУ отметили, что подобные изменения происходят "раз в поколение".

После введения СЭП-4 в Украине отменено понятие "банковский день", то есть теперь межбанковские переводы могут быть получены даже в выходные или праздничные дни, вечером и ночью.

Предварительная версия СЭП посылала банковские платежи, осуществленные вечером, на утро следующего дня, а по выходным – в первый рабочий день.

"Система работает в режиме 24/7, что предполагает круглосуточное выполнение межбанковских платежных операций без приостановки работы системы и мгновенный переход от текущего к следующему календарному дню", — пояснил замглавы Нацбанка Алексей Шабан.

Кроме этого, если раньше было два способа обмена данными между банками – файловый и онлайновый, то теперь такой способ есть только один и он не разделяется на отдельные режимы.

Также из СЭП-4 появились такие понятия как обязательные и необязательные реквизиты. Как свидетельствуют сравнительные характеристики, теперь дополнительные реквизиты можно не заполнять вообще.

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) – государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковских расчетов через счета, открытые в Национальном банке. Участниками СЭП на 1 апреля 2023 года являются 65 банков, Государственная казначейская служба Украины, Национальный депозитарий Украины и Национальный банк Украины.

Напомним, в Украине выросла стоимость популярных овощей – когда цены упадут.

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