В Украине отменили штрафы за просроченные кредиты: кого коснутся изменения

В Украине отменили штрафы за просроченные кредиты: кого коснутся изменения

Долг не будут передавать коллекторам.

В Украине отменили штрафы за просроченные кредиты.

Об этом сообщили в Минсоцполитики, рассказали в Сніданку з 1+1.

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Правда изменения коснутся только внутренне перемещенных лиц, имеющих задолженности. По данным министерства, этой категории не будут начислять дополнительные проценты, если платеж по кредиту внесен позже установленный срок.

Кроме того, проблемный долг не будут передавать коллекторам без согласия должника. Изменения, по данным Минсоцполитики, коснутся более полутора миллиона украинцев. Впрочем, нововведения будут касаться только тех кредитов и займов, полученных до оккупации территории, на которой проживали заемщики.

Как сообщалось, Кабмин выделил 20 млрд грн на льготную ипотеку. По данным Министерства финансов Украины, 20000 украинских семей, получающих заработную плату из государственного или местного бюджетов, и внутренне перемещенные лица смогут получить около 8000 ипотечных кредитов для приобретения жилья и 12 000 квартир на условиях финансового лизинга.

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