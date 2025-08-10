В Украине отменят оплату коммуналки для части пенсионеров: кто в списке

Пенсионеры могут не платить за коммунальные услуги / © ТСН.ua

В Украине части пенсионеров могут полностью упразднить оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом пишет «24 Канал» со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Некоторые пенсионеры, проживающие в сельской местности, могут получить 100% льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение твердым или жидким топливом. Такое право имеют те, кто проработал в селе не менее трех лет.

Полное освобождение от коммунальных платежей для пенсионеров: список и условия получения

По данным ПФУ, на полное освобождение от уплаты «коммуналки» могут рассчитывать:

педагоги;

медицинские работники и фармацевты;

специалисты по защите растений;

работники учреждений культуры — театров, музеев, библиотек, домов культуры и т.д.

Важные условия

соответствующая должность должна была заниматься к моменту выхода на пенсию;

средний доход на одного члена семьи льготника не превышает 4240 грн.

Если все требования соблюдены, у пенсионера есть законное право не оплачивать коммунальные услуги. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты и предоставить подтверждающие документы.

Напомним, ранее было отмечено. что размер пенсии определяется по формуле, которая зависит от средней зарплаты, индивидуального коэффициента заработной платы и коэффициента страхового стажа.