- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине отменят оплату коммуналки для части пенсионеров: кто в списке
Рассказываем. в качестве пенсионера получить полное освобождение от оплаты коммунальных услуг.
В Украине части пенсионеров могут полностью упразднить оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом пишет «24 Канал» со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.
Некоторые пенсионеры, проживающие в сельской местности, могут получить 100% льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение твердым или жидким топливом. Такое право имеют те, кто проработал в селе не менее трех лет.
Полное освобождение от коммунальных платежей для пенсионеров: список и условия получения
По данным ПФУ, на полное освобождение от уплаты «коммуналки» могут рассчитывать:
педагоги;
медицинские работники и фармацевты;
специалисты по защите растений;
работники учреждений культуры — театров, музеев, библиотек, домов культуры и т.д.
Важные условия
соответствующая должность должна была заниматься к моменту выхода на пенсию;
средний доход на одного члена семьи льготника не превышает 4240 грн.
Если все требования соблюдены, у пенсионера есть законное право не оплачивать коммунальные услуги. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты и предоставить подтверждающие документы.
Напомним, ранее было отмечено. что размер пенсии определяется по формуле, которая зависит от средней зарплаты, индивидуального коэффициента заработной платы и коэффициента страхового стажа.