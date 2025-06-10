В Украине овощ борщевого набора бьет ценовые рекорды: сколько придется заплатить за килограмм

Свекла / © Unsplash

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На украинском рынке появилась первая свекла нового урожая, но цены на прошлогодние овощи до сих пор остаются рекордно высокими.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Спрос на эти овощи остается высоким, что поддерживает их стоимость. По состоянию на начало сезона свекла продается по 25-33 грн/кг ($0,60-0,80/кг), что на 21% выше, чем в прошлом году. В то же время на рынок уже поступают столовая свекла нового урожая 2025 года, ее цена составляет 32-40 грн/кг ($0,77-0,96/кг).

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Эксперты ожидают, что стоимость свеклы может постепенно снижаться по мере роста предложения, однако существенного падения цен не предвидится из-за отсутствия запасов прошлогоднего урожая.

Напомним, в Украине в сезоне 2025/26 годов ожидается нехватка ржи. Это может привести к значительному подорожанию ржаного хлеба, а некоторые производители вообще могут отказаться от его изготовления.

Также мы писали, что новый урожай капусты в Украине резко теряет в стоимости. Сейчас аграрии предлагают ее по 13-22 грн/кг.

Что касается яиц, то, как мы уже сообщали, их цены временно снизились. Однако специалисты предостерегают: это не означает, что ситуация стабилизировалась. Наоборот, в будущем стоимость может снова вырасти.

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