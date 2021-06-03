В Украине овощи стали дешевле, а фрукты — подорожали: какие сейчас цены

В то же время морковь и свекла подорожали почти вдвое.

С прошлого года в Украине овощи — подешевели, а фрукты наоборот — подорожали. Такие данные озвучили в Министерстве агрополитики.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, в апреле этого года ведомство зафиксировало снижение цены на лук, капусту и картофель почти на треть. В то же время морковь и свекла подорожали почти вдвое. Фрукты добавили в цене на полпроцента. В Министерстве это объясняют погодными условиями и отсутствием раннего урожая.

Как подешевели овощи в 2021 году и какая сейчас их стоимость:

лук — 4 грн/кг;

капуста — 4 грн/кг;

картофель — 6,50 грн/кг;

морковь — 7 грн/кг;

свекла — 8 грн/кг.

Напомним, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что в Украине в апреле 2021 года по сравнению с апрелем прошлого года продукты питания и напитки подорожали на 9,4%. Больше всего прибавили в цене яйца, подсолнечное масло, сахар и хлеб. Единственная категория продуктов, на которые цены снизились — это овощи, стоимость которых в апреле была на 12% меньше, чем годом ранее. В то же время фрукты незначительно подорожали (на 0,5%).

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