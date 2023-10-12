В Украине ожидается рекордный урожай гречки: изменится ли цена крупы

По состоянию на первую неделю октября аграрии уже намолотили 173,8 тысяч тонн гречки.

В Украине по итогам 2023 года ожидается рекордный урожай гречихи. Это должно повлиять и на цены: популярная среди украинцев крупа может подешеветь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия.

Как отмечается, по состоянию на первую неделю октября аграрии уже намолотили 173,8 тысяч тонн гречки, в то же время уборка урожая еще не закончена.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий пояснил, что весной этого года сельхозтоваропроизводители увеличили площадь посева гречихи на 20 тысяч гектаров – до 141,5 тысяч гектаров. Это самая большая площадь за все годы независимости Украины, засеянная этой культурой.

"По урожайности у нас тоже лучшие результаты: текущий показатель равен 1,42 т/га, в прошлом году, из примерно такой же части площадей, урожай составлял 1,22 т/га. Собственно, именно эти факторы в совокупности дали нам возможность собирать рекордный урожай гречки", — отметил он.

Замминистра добавил, что рекордный урожай должен поспособствовать снижению конечных цен на гречку. Помешать этому может стать только фактор дорогостоящей доработки, логистики и упаковки.

Ранее стало известно, что в Украине в ближайшее время могут подорожать хлеб и овощи из "борщевого набора". Фермеры и эксперты объясняют это удорожанием энергоносителей и последствиями войны.

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Так, по мнению специалистов, ВВП достигнет отметки в 4,5%, курс гривни не претерпит существенных изменений, а инфляция замедлится до 9%.

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