В Украине ожидается рост цен на продукты еще на 20% — советник Зеленского

По словам советника Зеленского, подорожание произойдет из-за роста мировой инфляции,
Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко предполагает, что из-за тенденции высоких инфляционных рисков в мире следует ожидать роста цен на продукты в Украине еще на 10-20%.
Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.
Он пояснил, что подорожание произойдет из-за роста мировой инфляции, что, в частности, отразится на продовольственном рынке Украины.
"Цена на продукты пойдет вверх на 10 – 20%, если судить по форвардным контрактам. Зерно, сахар, какао бобы – все идет вверх", – заявил советник президента.
Как сообщалось ранее, 12 января Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на продукты, составляющие социальную значимость. В списке находится 35 товаров.
Тем временем в НАБ сообщили, чтоРеальные доходы украинцев с января по октябрь 2021 года выросли на 3%, что не смогло компенсировать рост цен.