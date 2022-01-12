В Украине ожидается рост цен на продукты еще на 20% — советник Зеленского

В Украине ожидается рост цен на продукты еще на 20% — советник Зеленского

По словам советника Зеленского, подорожание произойдет из-за роста мировой инфляции,

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко предполагает, что из-за тенденции высоких инфляционных рисков в мире следует ожидать роста цен на продукты в Украине еще на 10-20%.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

Он пояснил, что подорожание произойдет из-за роста мировой инфляции, что, в частности, отразится на продовольственном рынке Украины.

"Цена на продукты пойдет вверх на 10 – 20%, если судить по форвардным контрактам. Зерно, сахар, какао бобы – все идет вверх", – заявил советник президента.

Как сообщалось ранее, 12 января Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на продукты, составляющие социальную значимость. В списке находится 35 товаров.

Тем временем в НАБ сообщили, чтоРеальные доходы украинцев с января по октябрь 2021 года выросли на 3%, что не смогло компенсировать рост цен.