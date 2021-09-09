В Украине ожидают большего транша от МВФ: миссия прибудет в сентябре

В Украине ожидают большего транша от МВФ: миссия прибудет в сентябре

Размер второго транша может составить более 700 млн долларов.

В Национальном банке Украины предположили, что сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов.

Как сообщил на брифинге в четерг, 9 сентября, председатель НБУ Кирилл Шевченко, миссию Фонда ожидают в сентябре.

"Второй транш должен составить 500 млн СПЗ, это где-то 700 млн долларов, но с учетом пропуска нескольких траншей сумма может быть больше. Но подробнее — после дискуссии с Фондом в сентябре ", — заявил Шевченко.

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Во время брифинга также шла речь о поступлении второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро, который Украина получит в середине сентября. Первый транш такого же размера был предоставлен в конце 2020 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ Кристалина Георгиева по поводу выделения второго транша. Тогда Георгиева сообщила, что миссия МВФ возобновит работу в Украине уже в сентябре.

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