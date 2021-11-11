В Украине ожидают резкое падение стоимости аренды квартир: эксперт назвал причины

Снижение цен ожидается во время отопительного сезона.

Стоимость аренды квартир может снизиться от 10% до 25% на время отопительного сезона.

Такой прогноз сделал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита агентству "Интерфакс-Украина".

По информации Питы, в октябре на рынке сформировался и максимальный спрос, цены на ближайшие четыре-пять месяцев.

Также читайте В Киеве выросли цены на жилье: какие квартиры подорожали больше всего

"Вероятное снижение стоимости аренды на время отопительного сезона будет полностью зависеть от первоначального размера арендной платы, продолжительности аренды (срок, на который снималась та или иная квартира), площади, расположения, даты строительства дома и стоимости коммунальных услуг. Однако в общем рыночном измерении такое уменьшение цен следует считать ситуативным, а не тенденциозным", - сообщил аналитик.

На данный момент цены аренды жилья в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове стабильны. Лишь для 25-30% снимаемых объектов, в зависимости от локации, площади, технического состояния, стоимость выросла на незначительные 2-3%. Стоимость будет оставаться стабильной до весны следующего года и могут измениться в случае экономического роста.

Как сообщалось, аренда жилья в Киеве постоянно дорожает и с начала года за январь-сентябрь цены в среднем выросли на 12%.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку