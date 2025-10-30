В Украине ожидают рост цен на гречку: в чем причина

Украина сократила производство гречки на 15% / © Pixabay

В этом году украинские аграрии собрали на 15% меньше гречки, чем в 2024-м. Несмотря на это, эксперты уверяют — оснований для паники или дефицита нет, хотя цены могут временно возрасти из-за ажиотажа, спровоцированного медиа.

Об этом сообщил директор союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский во время форума Agro2Food Profit в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».

«Гречки собрали примерно на 15% меньше, чем в прошлом. Но проблема не в переработчиках — сеявшие решения принимают аграрии», — пояснил эксперт.

По его словам, фермеры выбирают более прибыльные культуры — подсолнечник, сою или рапс, которые можно экспортировать без уплаты пошлины, в то время как у гречки более низкая урожайность (1,3–1,5 т/га) и доходность.

Рыбчинский подчеркнул, что нынешний рост цен не результат дефицита, а реакция на панические сообщения.

«Как только появляются новости, что гречка дорожает, люди бегут в магазины и скупают все. Склады пустеют, а фермеры удерживают зерно в ожидании еще более высокой цены. Это классический ажиотаж», — отметил он.

Специалист также отметил, что такие всплески спроса повторяются раз в три-четыре года, а потребление гречихи в Украине остается относительно стабильным.

«Гречку, прежде всего, потребляют люди с диабетом. Для большинства украинцев его легко заменить другими крупами — кукурузной или пшеничной», — добавил Рыбчинский.

Согласно данным Минагрополитики, в сезоне-2025 посевные площади под гречкой сократились до 69,1 тыс. га (в прошлом году — 90,3 тыс. га). По состоянию на 24 октября гречку собрали с 86% площадей с урожайностью 1,4 т/га — получено 83,3 тыс. тонн против 126,9 тыс. тонн в 2024 году.

Речь уже шла о том, что украинские фермеры ограничивают продажу качественной продукции, рассчитывая на дальнейший рост цен на овощи. Спрос на рынке стабильно растет.

Тем временем больше всего выросли в стоимости тепличные помидоры и огурцы, а также репчатый лук.