В Украине пенсии будут рассчитывать по другой системе: объяснение от Минсоцполитики

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно выработать 31 год стажа.

В ближайшее время в Украине может произойти изменение системы расчета пенсий. В новой системе будет учитываться как количество отработанных лет, так и сумма ежемесячных взносов, внесенных гражданином.

Об этом сообщила министер социальной политики Оксана Жолнович в интервью изданию "Укринформ".

В Украине существует три вида пенсий:

солидарная

обязательная накопительная

добровольная накопительная

"Сегодняшняя система часто и много претерпевала изменения. И потому расчет пенсии усложнился. Сейчас она содержит массу добавок и дотяжек, например, учитывается дотяжка до прожиточного минимума, дотяжка за стаж и т.д. Люди вынуждены идти к специалистам, чтобы вычислить свою пенсию, потому что самому это сделать почти невозможно. И мы хотим упростить этот механизм", — сказала она.

Теперь система будет учитывать только два критерия:

количество отработанных лет

количество взносов, которые человек уплачивал ежемесячно

Нововведения предполагают, что взносы будут превращаться в определенное количество баллов. Каждый балл будет равен 30% от средней заработной платы за соответствующий год. Это значит, что лица, проработавшие 35 лет и получавшие в течение этого времени среднюю зарплату, смогут рассчитывать на получение не менее 30% своего дохода через солидарную пенсионную систему.

"Кроме того, выводим гарантию – если вы проработали минимум 15 лет и зашли в пенсионную систему, то точно имеете право на 30% от минимальной заработной платы того года", – сказала она.

Напомним, пенсии украинцев увеличиваются благодаря перерасчетам и индексациям. Однако в августе выплаты будут повышены путем начисления специальных надбавок.

Пенсия онлайн: как воспользоваться сервисом

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