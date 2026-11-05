В Украине пенсионерам повысят надбавку за стаж — какие суммы

Пенсионерам в ноябре насчитают деньги

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Доплата за сверхурочный страховой стаж составляет 1% от размера пенсии за каждый полный год сверх нормы, но не более 1% от прожиточного минимума.

Об этом сообщает ПФУ.

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Этот показатель от 1 января 2027 года должен возрасти от 2595 до 2878 грн, а вместе с ним и бонус пенсионерам.

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«Сверхурочной считается стаж, превышающий 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Однако для граждан, которые вышли на пенсию до 1 октября 2011 года, расчет проводится иначе: более 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин», — пояснили в ведомстве.

Проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2027 год» предусматривает повышение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность до 2878 грн. Это означает, что размер доплаты за каждый год сверхурочного стажа увеличится с 25,95 до 28,78 грн. То есть, если человек работал на 10 лет больше нормы, будут доплачивать по 287,80 грн.

Напомним, в ноябре отдельные категории граждан получат пенсию в максимальном размере. Это суммы, рассчитанные по специальным формулам и ограниченные 10 прожиточными минимумами для людей нетрудоспособного возраста.

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