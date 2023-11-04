В Украине пенсионеры заставляют детей платить им пожизненные элементы: что говорит суд

В Украине детали чаще суд обязывает своих детей платить пожизненные алименты, сумму которых устанавливает суд.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

В реестре судебных решений немало дел, когда взрослые родители пытаются через суд обязать своих детей оказывать материальную помощь. Так, например, во Львовской области Жидачевский районный суд обязал дочь платить своему пожилому отцу по 1 тыс. грн в месяц до конца его жизни. Пенсионер просил в суде платить ему по 4 тыс. грн.

"Несколько дней назад Дергачевский районный суд Харьковской области обязал женщину платить своему отцу 25% всех доходов до конца его жизни. Как говорится в материалах дела, специально для суда пенсионер прошел медкомиссию. Но подтвердила его инвалидность второй группы", — говорится в сообщении. .

Еще один случай произошел в Киевской области. Там Вышгородский районный суд удовлетворил иск 93-летней женщины. Ее сына обязали ежемесячно платить алименты в размере 5 тыс. грн. В материалах дела говорится, что у женщины было трое детей, один из которых давно погиб.

"У пенсионерки остались сын и дочь. Оба уже пенсионные. Дочь забрала пожилую мать к себе и сейчас фактически полностью ее удерживает за свой счет. Она вместе с мужем уже не работают, мать удерживают за счет пенсий", — говорится в материале.

Напомним, что в Украине по состоянию на 1 октября более одного миллиона человек получают более 10 тысяч гривен пенсии – это 10,7% от общего количества.

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